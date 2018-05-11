Она подрезала другую машину, которая двигалась в попутном направлении

Она подрезала другую машину, которая двигалась в попутном направленииВ Костроме маневры 29-летней девушки на Audi стали причиной ДТП. Она подрезала другую машину, поворачивая из крайней правой полосы налево.Авария произошла в четверг, 10 мая. При выполнении поворота девушка могла задеть Mitsubishi. Водитель, чтобы избежать столкновения, выкрутил руль и влетел в ограждение. В результате травмы получила 37-летняя женщина, которая сидела на пассажирском сидении.