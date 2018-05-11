Лучшими знатоками Великой Отечественной войны 1941-1945 годов стали студенты факультета прикладной информатики Промышленно-гумунитарного колледжа и команда «Кадеты» из числа учащихся 11 класса средней школы № 23.

В преддверии Дня Победы ковровские полицейские провели для студентов и школьников брейн-ринг на тему Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Цель мероприятия - формирование патриотических, нравственных и моральных взглядов и убеждений у подрастающего поколения. Интеллектуальные игры были проведены в Промышленно-гуманитарном колледже и средней школе №23 города Коврова.Пытаясь найти ответы на более чем 40 вопросов на военно-патриотическую тематику, ребята вспоминали памятные даты, сражения, переломившие ход войны, великих полководцев и героев-фронтовиков, уроженцев Коврова, среди которых были названы Владимир Бурматов, Виктор Ястребцев, Леонид Седов, Павел Ранжев, Иван Пряхин и многие другие. Были в игре и вопросы на знание литературы.«Победа в Великой Отечественной войне – великий подвиг на века! Огромная страна встала тогда на защиту своей Родины. Благодаря подвигам миллионов людей мы получили право на свободную жизнь! Поэтому одной из главных задач в воспитании подрастающего поколения является формирование уважительного отношения к истории Отечества, ветеранам войны, труженикам тыла», - отметил председатель Совета ветеранов МО МВД России «Ковровский» подполковник милиции в отставке Александр Гаров.По итогам интеллектуальных баталий лучшими знатоками Великой Отечественной войны 1941-1945 годов стали студенты факультета прикладной информатики колледжа и команда «Кадеты» из числа учащихся 11 класса средней школы № 23.