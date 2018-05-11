За последний месяц жертвами разгула насилия в Мексике стали 15 политиков в разных регионах страны.

За последний месяц жертвами разгула насилия в Мексике стали 15 политиков в разных регионах страны. Такие данные компании Etellekt, занимающейся анализом рисков, опубликовало издание Economista.По данным Etellekt, с начала сентября 2917 года в Мексике были убиты 93 политика. 29 из них планировали выдвигаться на выборные должности, еще девять человек были зарегистрированными кандидатами, передает ТАСС.Самое большое число убийств политиков – 21 – зарегистрировано в штате Герреро (юго-запад Мексики). В Оахаке от рук преступников погибли 16 человек, в Пуэбле – 10, в Веракрусе – восемь, в штате Мехико – семь, в Чиуауа – пять. Как подчеркнули исследователи, у главы муниципалитета в Мексике шансы умереть насильственной смертью в среднем в 12 раз выше, чем у обычного жителя страны.В середине марта текущего года Луис Альмагро, генеральный секретарь Организации американских государств, назвал абсолютно неприемлемым насилие в отношении политиков в Мексике.