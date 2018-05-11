Он проведет в колонии строгого режима 10 месяцев

Он проведет в колонии строгого режима 10 месяцев30-летний ранее судимый житель Мурома плеснул девушке в лицо 70% уксусной кислотой.Инцидент произошел в декабре прошлого года. Мужчина вместе с девушкой находился в квартире на улице Октябрьская. Между ними началась ссора. Как сообщают в Следственном комитете, во время выяснения отношения мужчина плеснул в глаза возлюбленной кислоту. Потерпевшая получила химические ожоги лица.В беспомощном состоянии злоумышленник вывел её на улицу и оставил на автобусной остановке. Девушке помогли прохожие.По решению суда мужчина проведет в колонии строгого режима 10 месяцев.