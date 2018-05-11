19-20 мая гости аэродрома Конаково в очередной раз станут свидетелями зрелищных авиационных состязаний. В выходные дни стартует Кубок мира-2018 по вертолётным гонкам. Организаторами российского этапа соревнований, которые проводятся Вертолётной Комиссией Международной Авиационной Федерации (CIG FAI), являются Федерация вертолётного спорта России и Международная академия вертолётного спорта.

19-20 мая гости аэродрома Конаково в очередной раз станут свидетелями зрелищных авиационных состязаний. В выходные дни стартует Кубок мира-2018 по вертолётным гонкам. Организаторами российского этапа соревнований, которые проводятся Вертолётной Комиссией Международной Авиационной Федерации (CIG FAI), являются Федерация вертолётного спорта России и Международная академия вертолётного спорта.В этом году России впервые выпала честь открывать соревнования за Кубок мира и принять на современном аэродроме Конаково стартовый этап. За право называться лучшими пилотами будут бороться около 20 экипажей из Беларуси, Польши, Украины и России. Вертолётные гонки, как и в прошлом году, будут проводиться по двум упражнениям – "Развозка грузов" и "Слалом", однако в этом сезоне произошли изменения в правилах. Результаты полётов будут идти в зачет по двум классам, в зависимости от уровня подготовки пилотов – "Masters" и "General".Президент Федерации вертолетного спорта России Ирина Грушина: "В 2018 году мы проводим Кубок мира и 53-й Открытый Чемпионат России по вертолетному спорту с особенным чувством, ведь нынешний год юбилейный – во всем мире отмечается 60-летие вертолётного спорта. Мы очень рады, что будем вновь принимать на уже полюбившемся всем гостеприимном аэродроме Конаково наших коллег и друзей из других стран. В этот раз к нам также приедут ветераны вертолетного спорта со всей России, знаменитые спортсмены и тренеры советской сборной. Для зрителей готовим яркую концертную программу, и показательные полеты. Ждем всех любителей авиации в Конаково!"Даты российского первенства в этом году смещены в связи с проведением Чемпионата мира по футболу, поэтому 53-й Открытый Чемпионат России по вертолётному спорту пройдет с 16 по 18 мая и станет одним из самых ранних крупных авиационных состязаний сезона. Это своеобразная генеральная репетиция перед 16-м Чемпионатом Мира ФАИ по вертолетному спорту, который состоится в Минске в июле 2018 года. По результатам чемпионата России будет сформирована сборная команда страны для участия в мировом первенстве. В рамках Кубка мира, помимо российского, запланировано еще 3 этапа, которые пройдут в Великобритании, Польше и Белоруссии.Вход на аэродром для зрителей 19-20 мая свободный.