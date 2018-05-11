По прогнозам синоптиков, сегодня ночью температура воздуха +2…+7 °C, на почве местами заморозки -2°C, завтра днём +18…+23 °C.

В ночь на 12 мая во Владимирской области прогнозируются неблагоприятные погодные явления — заморозки на почве до -2°C. Для некоторых растений и посевов они опасны, поэтому в это время следует проводить соответствующие мероприятия по защите. По прогнозам синоптиков, сегодня ночью температура воздуха +2…+7 °C, на почве местами заморозки -2°C, завтра днём +18…+23 °C. Без осадков. Ветер ночью северный 5 - 10м/с., днем северо-восточный 7 – 12 м/с.