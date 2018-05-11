Фигурант, управляя мопедом без государственных номеров, совершил ДТП.

8 мая текущего года отделом дознания ОМВД России по Петушинскому району возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ в отношении 31-летнего водителя, задержанного за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Установлено, что ранее житель районного центра был лишен водительских прав за управление транспортным средством в нетрезвом виде, а также привлекался к уголовной ответственности как лицо, нарушившее правила дорожного движения, будучи подвергнутым административному наказанию.Фигурант, управляя мопедом без государственных номеров, совершил ДТП, и был задержан инспекторами дорожно-патрульной службы ГИБДД ОМВД России по Петушинскому району в начале мая текущего года в городе Петушки. По внешним признакам водитель находился за рулем в нетрезвом состоянии. Проведенное специальным прибором освидетельствование подтвердило предположения полицейских - мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.В настоящее время нарушитель находится под подпиской о невыезде.