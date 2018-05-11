По прогнозам синоптиков, заморозков в мае больше не ожидается. Почва уже достаточно прогрелась. В подмосковных хозяйствах началась посевная кампания. В этом году площадь посева увеличена почти на 10 процентов. На поля вышла новая техника, закупленная на государственные субсидии. На какие культуры сделана ставка?

По прогнозам синоптиков, заморозков в мае больше не ожидается. Почва уже достаточно прогрелась. В подмосковных хозяйствах началась посевная кампания. В этом году площадь посева увеличена почти на 10 процентов. На поля вышла новая техника, закупленная на государственные субсидии. На какие культуры сделана ставка?Подмосковные трактористы вышли в поле — началась весенняя посевная. Ближайшие недели предстоит работа без выходных, землю нужно удобрить и засеять.- Настрой боевой, работы много. За зиму засиделись, сейчас в бой идем.Зелеными эти бескрайние поля станут уже через неделю, когда семена дадут первые всходы. В этом году в Подмосковье увеличили посевную площадь, задействовано более 600 тысяч гектаров земли. Выращивают зерновые культуры, овощи, фрукты и ягоды. В больших объемах сажают, конечно, традиционный "борщевой набор": картофель, морковь, свеклу и лук."Рассчитываем, что увеличение посевных площадей позволит нам сохранить взятые неплохие рубежи. Более 430 тысяч тонн зерна в целом по итогам года мы должны собрать. Кроме того, я рассчитываю, что мы неплохо сработаем по рапсу в этом году", — рассказывает Андрей Разин, министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области.Подмосковье обеспечивает более 20 процентов общероссийской потребности в луке, славится Подмосковье и своей клубникой. В каждом районе есть свои компании-лидеры. Одно из таких предприятий находится в деревне Емельяновка Озерского района. Здесь уже посадили кукурузу, капусту, ячмень и картофель.Подмосковные аграрии полностью готовы к посевной кампании. Техника начала обрабатывать почву для посадки семян. В Емельяновке сажают картофель — голландский сорт. С 55 гектаров земли соберут почти 2 тысячи тонны картофеля. Урожай отправится в магазины Москвы и Московской области.Более 500 единиц новейшей техники — комбайнов, сеялок и культиваторов — приобрели в хозяйство по госпрограмме субсидирования."Государство поддерживает достаточно ощутимо, особенно в последние годы. В 2017 году мы получили в районе 30 миллионов рублей только на поддержку текущей деятельности", — объясняет Абдулла Абдуллаев, генеральный директор сельскохозяйственного предприятия.Московская область входит в тройку лидеров среди российских регионов по производству овощей. В этом году урожай планируют не меньше, чем в прошлом.