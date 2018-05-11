В нападении и ограблении своего штаба петербургские казаки подозревают... тамплиеров. Якобы перед выборами нового атамана ограбление старый казачий предводитель, изгнанный за членство в ордене тамплиеров.

В нападении и ограблении своего штаба петербургские казаки подозревают... тамплиеров. Якобы перед выборами нового атамана ограбление старый казачий предводитель, изгнанный за членство в ордене тамплиеров.В этом преступлении и в войне казаков с тамплиерами будет разбираться МВД по Петербургу и Ленинградской области, сообщает "Интерфакс". После проведения полицейской проверки будет приниматься процессуальное решение, пояснили в пресс-службе местного главка МВД.С заявлением в полицию 8 мая обратился наказной атаман Санкт-Петербургского отдельного казачьего общества "Казачья стража" Виталий Царьков. Он обнаружил, что из дома по адресу Боровая улица, 35-37 пропало антикварное оружие: нагайки, шашки, сабли, кавалерийский карабин, мальтийский кинжал и свистовой горн. Но при этом исчезновении окна и двери помещения, где хранился этот антикварный арсенал, не были повреждены.Виталий Царьков предполагает, что в помещении прошел какой-то ритуал. По комнате была разбросана тухлая рыба с оторванными головами, а к кресту председателя совета стариков была приколота белая перчатка."До этого мы выводили на чистую воду нашего предыдущего атамана Юрия Бугаева, — заявил питерский казачий атаман Виталий Царьков. — На доске позора в штабе есть плакаты о том, что он уже довольно давно состоит в масонском ордене общества тамплиеров и занимает там высокий пост командора. Мы узнали об этом недавно и категорично поставили вопрос о том, что православный человек не может там состоять".Особо Царьков оговорился, что казаки Бугаева "не обвиняют в причастности к нападению на их штаб, но склонны его подозревать".Получить комментарии от Великого приора ордена тамплиеров в России разжалованного за сквернословие из адвокатов Игоря Трунова пока не удалось.