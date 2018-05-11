Основная цель мероприятий – снижение детского дорожно-транспортного травматизма.

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечения безопасности несовершеннолетних в период завершения учебного года и начала летнего отдыха в период с 10 по 19 мая 2018 года на территории Владимирской области будут проведены предупредительно-профилактические и пропагандистско-воспитательные мероприятия под общим наименованием «Внимание, дети!».В рамках мероприятий сотрудники полиции вместе с представителями органов местного самоуправления, образования, а так же общественными организациями будут проводить необходимую работу по исключению фактов травмирования несовершеннолетних в автопроисшествиях.Сотрудники Госавтоинспекции посетят образовательные организации и напомнят детям Правила дорожного движения. Полицейские напомнят юным участникам дорожного движения об основных требованиях к экипировке велосипедистов, роллеров, важности использовании световозвращающих элементов в темное время суток.Особое внимание будет уделено соблюдению водителями правил перевозки детей и правил проезда пешеходных переходов, а так же безопасности маршрутов подъезда к детским загородным оздоровительным лагерям.