В МВД занялись разработкой механизм внедрения электронных чипов в госномера автомобилей.
<a href="http://33live.ru/novosti/11-05-2018-v-rossii-vlasti-xotyat-ochipovat-avtomobilnye-nomera.html" target="_blank">В России власти хотят очиповать автомобильные номера</a> - В МВД занялись разработкой механизм внедрения электронных чипов в госномера автомобилей.
[url=http://33live.ru/novosti/11-05-2018-v-rossii-vlasti-xotyat-ochipovat-avtomobilnye-nomera.html]В России власти хотят очиповать автомобильные номера[/url] - В МВД занялись разработкой механизм внедрения электронных чипов в госномера автомобилей.