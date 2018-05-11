За 50 дней голодовки 17 килограммов веса сбросила депутат украинской Рады Надежда Савченко. Арестованная по подозрению в подготовке терактов в Киеве сейчас весит 68 килограммов. Во время голодовки Савченко активно принимает витамины и другие лекарственные препараты.

За 50 дней голодовки 17 килограммов веса сбросила депутат украинской Рады Надежда Савченко. Арестованная по подозрению в подготовке терактов в Киеве сейчас весит 68 килограммов. Во время голодовки Савченко активно принимает витамины и другие лекарственные препараты. В частности после операции на зубе ей прописали коралловый кальций.11 мая у Надежды Савченко – день рождения. Ее мать и сестра Вера принесли в этот день в СИЗО торт, сообщает РИА Новости. Суд над Надеждой Савченко запланирован в Киеве на 13 часов 14 мая. При этом Савченко на процессе отказалась от защитников, отметил адвокат Олег Соловей. "Она все скажет сама на суде", — добавила Вера Савченко.Генпрокуратура Украины считает, что Савченко планировала теракты в здании Верховной рады и в правительственном квартале. По статье обвинения ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного заключения.В России Надежда Савченко была осуждена на 22 года за причастность к убийству журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина. 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов у поселка Счастье.В конце мая 2016 года Надежда Савченко была помилована президентом России Владимиром Путиным. После освобождения Савченко вернулась на Украину и заявила, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.