С каждым годом интерес к спорту и здоровому образу жизни растет. В России развитие спорта является одной из приоритетных задач государства. Для это строятся стадионы, спортивные площадки, открываются новые секции для детей и молодежи, создавая все условия для занятий спортом как для профессионалов, так и для любителей.

С каждым годом интерес к спорту и здоровому образу жизни растет. В Россииразвитие спорта является одной из приоритетных задач государства. Для это строятсястадионы, спортивные площадки, открываются новые секции для детей и молодежи,создавая все условия для занятий спортом как для профессионалов, так и для любителей.Крометого, повышается актуальность мероприятий, направленных на развитие и популяризациюспорта и здорового образа жизни. Одним из таких значимых спортивных событийявляется Национальная Премия и Форум "Спорт и Россия – 2018", на которой лучшиекомпании получают заслуженные награды за поддержку спорта и здорового образажизни.Премияи Форум "Спорт и Россия – 2018" – это ежегодное мероприятие, призванное нетолько поощрять компании за вклад в развитие и популяризацию спорта, но и статьделовой площадкой, объединив за одним столом специалистов из разных областей."Форум – отличная возможность пообщаться сколлегами-смежниками, поделиться своим опытом и познакомиться с кейсамикомпаний, работающих в сфере спорта и ЗОЖ. С каждым годом к программеприсоединяется больше партнеров, а это значит, что в отрасли происходятперемены к лучшему – реализовываются уникальные проекты, открываютсяинформационные границы и появляются новые возможности. Мы рады быть частьюэтого процесса", – делится впечатлениями Ирина Туманова, заместитель генерального директора по операционнойдеятельности федеральной сети фитнес-клубовX-Fit.Двухдневныйфорум, с которого началось это спортивное событие, открылся 26 апреля наКрасной Поляне. Участники обсудили особенности спортивного спонсорства,механизмы государственно-частного партнерства в спорте, безопасность спортивныхобъектов, а также прогнозы на Чемпионат Мира по футболу.Важнойчастью дискуссии стал вопрос здорового питания, как для спортсменов, так и длявсех любителей здорового образа жизни. "Мы признательны Оргкомитету юбилейной Программы "Спорт иРоссия" за организацию мероприятия. Мы еще раз напоминаем о важностиорехов и сухофруктов в рационе каждого человека, а особенно – спортсменов, таккак они помогают поддерживать организм в тонусе, совершая все новые и новыепобеды", – комментирует Григорян Марат, коммерческий директоркомпании "Семушка".Необошли стороной и проблему развития массового спорта среди детей и молодежи.Предметом жарких споров среди участников стали вопросы о повышении социальнойзначимости физической культуры и спорта, а также воздействия СМИ на молодежь.Окончанием дискуссии был совместный поиск новых способов популяризации спортасреди подрастающего поколения. О своихуспехах и опыте, а также о важной роли поддержки со стороны государства вданном вопросе рассказала ИринаЗабалуева, заведующая спортивной школой ГБУ "МегаСпорт": "Переднами стоит задача развития зимних видов спорта, и сейчас мы можем гордитьсянашими спортсменами, которые добиваются высоких результатов в абсолютноразличных дисциплинах и завоевывают медали на международных соревнованиях.Благодаря целенаправленной работе сотрудников ГБУ "Мегаспорт", при колоссальнойподдержке Департамента спорта и туризма в лице Н.А. Гуляева, проведена огромнаяработа в целях воспитания спортивного резерва, для достижения высокихспортивных результатов на мировой арене. Работа проводилась не только снаселением, но и с образовательными организациями по привлечению к занятиямфизической культурой и спортом детей и молодежи".Нидля кого не секрет, что развитие российского спорта – коллективная заслуга.Высокие результаты наших спортсменов на международных соревнованиях доказываютупорный труд всех структур спорта России. Привлечение к занятиям спортом истимулирование здорового образа жизни – мировой тренд. В таких условиях,фитнес-клубы выполняют огромный пласт работы и выполняют роль не толькокоммерческого предприятия, предоставляющего услуги, но и социально-ответственныхфирм.Сергей Рощупкин, президент сети ФК Зебра, поделился своим мнением наэтот счет: "Сегодня мы второй разполучили премию как лучшая спортивная сеть России. Это означает, что наша сетьпродолжает лидировать на рынке фитнес услуг России. За этот год мы стали лучше.У нас были открыты новые клубы, в которых есть уникальные особенности, которыхнет ни у кого в России. На территории клубов Зебра вы можете встретить: залйоги в соляной пещере, уникальные дизайнерские бассейны, пляжный волейбол,пляжный кроссфит и многое другое. В наших клубах уже оздоровилось более 3 млн.россиян и мы будем продолжать популяризировать спорт и способствовать здоровьюнации и дальше".Ещеодним представителем данной сферы услуг стал фитнес-клуб "LOMOV Gym". Об особой атмосфере и любви к спорту рассказала Дарья Феофанова, директор помаркетингу: "LOMOV Gym – это не простофитнес-клуб! Это атмосфера, котораяформирует интерес к красоте собственного тела и заботы о нём, мотивирует, ивселяет уверенность в свои силы! Наша задача была: совместить качественныйпродукт и доступную цену для наших клиентов. И нам это удалось! Общимистараниями мы пытаемся сформировать у наших членов клуба устойчивую привычку: "Здоровый фитнес, какчасть образа жизни!".Нетолько участники, но и организаторы Премии и Форума "Спорт и Россия – 2018"открыли для себя много нового. Таким образом, о новых возможностях ворганизации мероприятий рассказала МаринаМихайловна Прозорова, заместитель директора по коммерческим вопросам "Империал Парк Отель & SPA": "На территории "Империал Парк Отель & SPA" расположенСпортивно-развлекательный центр "Гранд Арена": большой теннис, волейбол,баскетбол, мини-футбол, а так же есть уникальная возможность трансформироватьзалы для проведения фестивалей, выставок, вечеринок и флешмобов".Двухдневныйфорум подошел к концу. Каждый присутствующий узнал что-то новое, поделилсясвоим опытом, принял участие в обсуждении актуальных вопросов. Но перед тем каксметить деловой костюм на вечерний наряд, представители компаний имеливозможность принять участие в тренинге по навыкам эффективного делегирования откомпании Samolov Group. Тренер – ТатьянаРахманова – поделилась практиками по эффективному делегированию задач вкомпании с участниками и гостями форума, а также рассказала о необходимостиподчиненного брать на себя ответственность за свою работу, а руководителямдоверять им.Тренинг стал не единственнымсюрпризом для всех присутствующих. Официальный партнер мероприятия, компания THERMOS RUS LLC, подготовилаподарки для каждого участника. О своем решении поддержать Премию рассказаларуководитель отдела маркетинга, АнелияМонтес: "Компания THERMOS RUS LLC рада бытьпартнером юбилейной Программы "Спорт и Россия". Нашу продукциювыбирает все больше активных, целеустремленных и увлеченных спортом людей,стремящихся повысить качество жизни. Мы видим свою миссию во всестороннейподдержке идей здорового образа жизни и помощи в воспитании поколениячемпионов". Особое признание компаниитакже выразила мастер спорта России международного класса, Яна Костенко.Завершениеммероприятия стала Торжественная церемония награждения лауреатов Премии.В роли ведущего выступил Юрий Розанов, известный российскийспортивный телекомментатор, обладатель премии ТЭФИ в номинации"спортивный комментатор/ведущий спортивной программы" в 2012 году.Получив заветные награды, участникипоспешили поделиться впечатлениями. Генеральныйдиректор BQ Владимир Пузанов: "Мы радыстать лауреатами в номинации "Лучший маркетинговый проект в области спорта".Цель нашего сотрудничества с ФК "Спартак" – это поддержка и популяризацияспорта в России, а также повышение узнаваемости бренда BQ. Наш смартфон BQAdvance Spartak Edition – это уникальный продукт для российского рынка. Его ужепо достоинству оценили как болельщики красно-белых, так и сами футболисты".Средилауреатов премии, получивших заслуженную награду, хотелось бы отметитьследующие компании: Империал Парк Отель & SPA, курорт "Роза Хутор", CrocusFitness, Сеть фитнес клубов Зебра, сеть фитнес-клубов X-Fit, компания BQ, БК"Лига Ставок", АО "ФК "Спартак – Москва", ZENDENGroup, AGT Communications Agency, Greenbet, ООО "Орифлэйм Косметикс", ООО"Компания Крамб", ООО "Бином Софт", ООО "Академия Супербола",KAMA TYRES, ERA, ООО "Европейская юридическая служба", ООО "ТойотаМотор", Корпорация Сибирское здоровье, "Академия Киберспорта СИТИЛИНК", АО"Международный аэропорт Шереметьево", REHAU, ООО"ПУМА-РУС", БК "Бинго-Бум", ACB – TV, Группа компаний IEK,НК "Роснефть", Строительная компания "Инсити", Ледовый комплекс "АренаМорозово", Холдинг "Адамант".этом году Ежегодной национальной премии "Спорт и Россия – 2018" исполнилось 5лет. И поэтому вдвойне важно, что мероприятие приехали поддержать такие звездыроссийского спорта как: Евгений Алдонин– российский футболист, полузащитник. Заслуженный мастер спорта России.Двукратный чемпион России, пятикратный обладатель кубка России. ОбладательКубка УЕФА; Александр Филимонов -советский и российский футболист, вратарь. Шестикратный чемпион России,обладатель Кубка России; Алексей Тищенко- российский боксёр, двукратныйолимпийский чемпион (2004 и 2008), чемпион мира, Европы и России, чемпион мирасреди юниоров; Анастасия Максимова -российская гимнастка, заслуженный мастер спорта России. Олимпийская чемпионка вгрупповых упражнениях, чемпионка мира и Европы.ПартнерамиПремии выступили: THERMOS RUS LLC, ООО "Королевская вода", NATURASIBERICA, Курорт "Роза хутор", компания "Семушка".