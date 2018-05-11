Юные инспекторы дорожного движения вместе с полицейскими объяснили прохожим, что означают цвета георгиевской ленточки, и как её нужно правильно носить.

В канун Дня Победы на центральной улице города Судогда прошла акция «Георгиевская ленточка». Активное участие в ее проведении приняли юные инспекторы из средней школы №2 вместе с инспекторами ГИБДД Судогодского района при поддержке Молодежного совета при Прокуратуре Владимирской области и молодежного движения «Волонтеры Победы».Вместе с поздравлениями с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне автомобилистам пожелали счастливого и безопасного пути, а также напомнили о необходимости соблюдения Правил дорожного движения. Юные инспектора движения совместно с автоинспекторами раздавали памятки по безопасности дорожного движения, а также поздравляли водителей и пешеходов с наступающим праздником и дарили георгиевские ленточки. Георгиевская ленточка символизирует благодарность ветеранам Великой Отечественной войны и память о тех страшных событиях, которые происходили в суровое военное время.Ребята хорошо подготовились к акции и объясняли прохожим, что означают цвета георгиевской ленточки, и как её нужно правильно носить. Пешеходы и водители благодарили детей за поздравления и подарки. Акции юных инспекторов в ярких жилетах проходят на наших улицах часто, и жители города Судогда доброжелательно относятся к ним. Понимая, что напоминания о правилах безопасности на дорогах не бывает лишними.Традиционно акция «Георгиевская ленточка» проводится инспекторами Госавтоинспекции в канун 9 мая в знак безграничной признательности ветеранам Великой Отечественной войны, защитившим мир от фашизма.