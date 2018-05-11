Самые активные были волонтёры Владимира и Коврова, Гусь-Хрустального, Петушинского, Селивановского, Собинского, Судогодского и Юрьев-Польского районов.

Подведены итоги региональной акции «Весенняя неделя добра». Основными направлениями стали: «Патриотическое», «Равные возможности», «Благоустройство социально-значимых объектов» и «Семья, материнство и детство». Также прошли мероприятия, приуроченные к Дню Победы. В этом году в рамках недели добра было проведено более 700 акций, в которых приняли участие более 18 тысяч человек. Самые активные были волонтёры Владимира и Коврова, Гусь-Хрустального, Петушинского, Селивановского, Собинского, Судогодского и Юрьев-Польского районов.