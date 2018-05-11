Лайма Вайкуле всегда отличалась от других звезд эстрады – она считалась иконой стиля как в начале карьеры, так и по сей день. Певица остается вечно молодой, стильной и модной артисткой, не дающей себя забыть, – похвалил ее в интервью Dni.Ru историк моды и телеведущий Александр Васильев.

Лайма Вайкуле всегда отличалась от других звезд эстрады – она считалась иконой стиля как в начале карьеры, так и по сей день. "Певица остается вечно молодой, стильной и модной артисткой, не дающей себя забыть", – похвалил ее в интервью Dni.Ru историк моды и телеведущий Александр Васильев.По его мнению, необычайный феномен модного влияния Вайкуле связан в первую очередь с тем, что в эпоху перестройки Лайма приняла исключительно западное направление, как в стиле одежды, так и в песенном репертуаре. “Несколько лет она работала по контракту в США, где ее уже называли "латвийской Мадонной", – продолжает Васильев. – Этот западный флер, легкий прибалтийский акцент, очень сдержанная цветовая гамма в одежде, ограниченная тремя цветами – белым, черным и красным, стрижка каре, угловатые движения в танцах, поставленных хореографом Аллой Сигаловой, высокий профессионализм и стремление к вечной молодости сделали Лайму Вайкуле одной из самых стильных звезд на постсоветской эстраде”.Напомним, что имя Лаймы Вайкуле застало известно середине восьмидесятых годов. Прежде, чем дебютировать перед многомиллионной аудиторией, певица прошла сценическую школу в легендарном юрмальском кафе “Jūras pērle”, и радикально выделялась из череды поп-артистов того времени. Отточенная танцевальная пластика и потрясающее чувство стиля Лаймы стали поистине культурологическим шоком для неизбалованной зрелищами публики.“Если о других звездах эпохи восьмидесятых-девяностых мы сейчас практически ничего не слышим, то Лайма не дает о себе забыть, – уверен Васильев. – Ее последняя идея – организовать музыкальный фестиваль в Юрмале – это очень правильная и яркая находка. После ухода "Новой волны" из Юрмалы в Сочи образовалась некая пустота, некоторый вакуум в эстрадной сфере, который Лайма прекрасным образом заняла”. Очередной фестиваль “Лайма. Рандеву. Юрмала” будет проходить с 19 по 22 июля.