Компания Boston Dynamics представила улучшенную версию человекоподобного робота Atlas. Как показано на видео, механизм способен свободно бежать по неровной, горно-лесистой местности без посторонней помощи, обнаруживать встречающиеся на его пути препятствия (например бревна и камни) и перепрыгивать их.

Компания Boston Dynamics представила улучшенную версию человекоподобного робота Atlas. Как показано на видео, механизм способен свободно бежать по неровной, горно-лесистой местности без посторонней помощи, обнаруживать встречающиеся на его пути препятствия (например бревна и камни) и перепрыгивать их.Технологии Boston Dynamics преодолели долгий путь за последние несколько лет. Еще в 2015-м Atlas очень неуклюже передвигался по лесу, шатаясь и часто спотыкалась:С тех пор робот не просто стал держаться устойчивее, но и освоил несколько трюков. Например — обратное сальто:Atlas был представлен летом 2013-го, когда Boston Dynamics, тогда еще независимая компания, активно сотрудничала с агентством по исследованиям и разработкам Пентагона, DARPA. Исходно 1,75-метровый робот был задуман как помощник в поисковых и спасательных операциях. После того, как Boston Dynamics купила Google X — "лаборатория прорывных технологий" поисковика — работа над Atlas продолжилась. Сегодня этой фирмой владеет японская SoftBank.Конечности робота имеют 28 степеней свободы и двигаются благодаря гидравлическим механизмам, а руки способны на мелкую моторику. Atlas изготовлен главным образом из алюминия и титана, но весит примерно как человек такого же роста и комплекции — 82 килограмма. Ориентироваться в пространстве ему помогает лазерный дальномер и две камеры, данные с которых обрабатывает встроенный компьютер.