"Приказ о награждении отличившихся сотрудников, проявивших лучшие профессиональные и человеческие качества в экстремальной ситуации, подписан", - сообщала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Владимир Колокольцев принял решение о награждении сотрудников ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Каргатский» старшего лейтенанта полиции Николая Чалпана и лейтенанта полиции Алексея Александрова ведомственными медалями «За смелость во имя спасения».Полицейские, находясь в нерабочее время на Комсомольской улице в городе Каргате, заметили черный дым, который поднимался над одним из строений. Подбежав ближе, они увидели, что горят веранда и крыша деревянного трехквартирного дома, в одном из окон которого видны испуганные маленькие дети.Лейтенант полиции разбил стекло, проник в задымленное помещение и передал 4-летнюю девочку и 8-летнего мальчика подоспевшему коллеге, а затем помог выбраться их маме. Также инспекторы спасли собаку, которая была привязана к горящей веранде.Через несколько минут на место происшествия прибыли пожарные расчеты и медицинская бригада. Благодаря грамотным и самоотверженным действиям полицейских никто не пострадал.Приказ о награждении отличившихся сотрудников, проявивших лучшие профессиональные и человеческие качества в экстремальной ситуации, подписан», - сообщала официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать видео 1Скачать видео 2