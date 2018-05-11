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<a href="http://33live.ru/novosti/11-05-2018-vladimir-putin-nachal-ispolzovat-novyj-limuzin-aurus-v-rabochix-poezdkax.html" target="_blank">Владимир Путин начал использовать новый лимузин Aurus в рабочих поездках</a> - Отечественный президентский лимузин Aurus Сенат был представлен в ходе инаугурации президента России, однако избранный глава государства проехал на нем буквально несколько сотен метров. Это дало повод думать, что автомобиль еще сырой, но новое видео президентского кортежа говорит об обратном.