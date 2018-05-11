Основная его тема - «Опираясь на прошлое, строим будущее. Роль культурного наследия в преобразовании библиотечного дела России».

Завтра во Владимирской области стартует Всероссийский библиотечный конгресс. Основная его тема - «Опираясь на прошлое, строим будущее. Роль культурного наследия в преобразовании библиотечного дела России». Стратегическая цель мероприятия - разработка Концепции развития библиотечного дела в Российской Федерации.Ожидается приезд 1300 человек из регионов нашей страны и зарубежья. Главными площадками станут Владимир и Суздаль. Предусмотрена обширная программа, запланировано проведение различный тематических секций, «круглых столов», дискуссионных групп и презентаций. Для обсуждения предлагается проблематика, которая охватывает самые разные сферы библиотечного дела, например, «Библиотеки в пространстве культуры и науки», «Библиотекарь — профессия будущего», «Российские библиотеки в мировом профессиональном пространстве».Торжественное открытие Всероссийского библиотечного конгресса с вручением Губернатору Светлане Орловой знака «Владимир — Библиотечная столица России 2018» состоится 14 мая в Суздале. Там же стартует Всероссийский конкурс «Библиотекарь года — 2018».В дискуссиях примут участие руководители ведущих российских библиотек. Библиотечное сообщество будет представлено на очень высоком уровне, отметил Михаил Колков. Также в регион прибудут и специальные гости — общественный деятель, президент Фонда Александра Солженицына Наталья Солженицына и писатель, журналист и общественный деятель Сергей Шаргунов. Они проведут открытые встречи с участниками конференции.В рамках конгресса будут проведены специальные мероприятия. Одно из них готовит секция по международному сотрудничеству. Состоится «Вторая рабочая встреча Российско-американского библиотечного диалога» с участием ведущих представителей российских и американских библиотек.В этом году неотъемлемой частью программы Конгресса станет знаковое событие для библиотечного сообщества 33-го региона - книжный фестиваль «Библио-Бу!Фест». Он стартует уже завтра во Владимире в Центре культуры и искусства на Соборной. И в этот раз он продлится не два, а четыре дня. В программе: ежегодная книжная ярмарка хороших книг для детей и взрослых, встречи с известными российскими писателями, поэтический час с владимирскими поэтами, детская программа, музыка. Ведущие издательства России представят книжные новинки для широкого круга читателей, а также новые информационные технологии для использования в работе библиотек.Предусмотрена обширная культурная программа для участников и гостей форума. Будут представлены спектакли областного театра кукол и областного драматического театра, экскурсии по Владимиру и историческим городам региона.Библиотечный конгресс пройдет с 12 по 16 мая.