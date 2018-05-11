Сегодня нашим футболистам предстоит игра с еще одной командой из Владимирской области - ФК Муром.

Владимирское «Торпедо» готовится к домашнему поединку в рамках первенства России по футболу среди команд второго дивизиона зоны «Запад». Сегодня нашим футболистам предстоит игра с еще одной командой из Владимирской области - ФК "Муром". Матч начнется в 18 часов.Напомним, на данный момент черно-белые находятся на 8 месте в турнирной таблице, в активе команды 32 очка. А предстоящий соперник располагается на 9 месте.