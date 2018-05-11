Он пройдёт с 11 по 13 мая при поддержке администрации Владимирской области, Союза кинематографистов России, Владимирского юридического института ФСИН России, областной Федерации рукопашного боя

Во Владимире стартует кинофестиваль «Над гранью». Он пройдёт с 11 по 13 мая при поддержке администрации Владимирской области, Союза кинематографистов России, Владимирского юридического института ФСИН России, областной Федерации рукопашного боя. Его главной задачей является некоммерческий показ произведений отечественного кинематографа, посвящённых истинным духовным ценностям, с целью формирования у граждан высокого патриотического сознания, внутренней культуры, знания истории своей страны и гордости за Отечество.