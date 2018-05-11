Во время акции 9 мая в столице могли прогреметь несколько
взрывов. Смертельные теракты готовили сразу несколько групп преступников.
Во время акции 9 мая в столице могли прогреметь несколько
взрывов. Смертельные теракты готовили сразу несколько групп преступников.
В шествии с портретами своих
родственников, участников Великой Отечественной войны, приняли участие более
миллиона человек. В "Бессмертном полку" шли президент России Владимир Путин, сербский
лидер Александр Вучич, а также премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Последствия трагедии даже трудно представить.
О готовившихся чудовищных терактах сообщил
заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов. К счастью, спецслужбам удалось
предотвратить нападение и задержать несколько групп с готовыми самодельными
взрывными устройствами, передает ТАСС.
По
словам Сыромолотова, преступники прибыли в Москву из Сибири, из Нового Уренгоя. "Там было проведено порядка 17 обысков и задержано
20 человек", – рассказал
замминистра. Он добавил, что террористы собирались произвести взрывы во время
движения колонны "Бессмертного полка".
Примечательно, что на заметку одну из групп преступников,
которая должна была совершить теракт на акции в Санкт-Петербурге, взяли еще в
2017 году. Известно, что ее финансировали из Турции. Расследуя то дело,
спецслужбы вышли на группу в Сибири.
Движение "Бессмертный полк"
в современном виде было инициировано в 2011 году в Томске журналистами
Сергеем Лапенковым, Сергеем Колотовкиным и Игорем Дмитриевым. Ранее
подобные акции под иными названиями проходили в других городах страны. Такие
мероприятия состоялись в 2004—2006 годах в Кузбассе (в городах Новокузнецке и Прокопьевске) и в 2007
году – в Тюмени. Сейчас народное
движение охватывает более 80 государств и территорий.