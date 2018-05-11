Лет ми спик фром май харт. Это обращение Виталия Мутко сыграло важную роль в его карьере после Сочинской Олимпиады. Теперь Виталий Мутко претендует на пост вице-премьера правительства по строительству и региональной политике. Он встретился в Думе с ее председателем и главами профильных комитетов.

Лет ми спик фром май харт. Это обращение Виталия Мутко сыграло важную роль в его карьере после Сочинской Олимпиады. Теперь Виталий Мутко претендует на пост вице-премьера правительства по строительству и региональной политике. В этом качестве он встретился в Думе с ее председателем и главами профильных комитетов. И языковой вопрос в его назначении тоже может сыграть важную роль."Мутко хорошо знает русский язык, это крайне важно на стройке, — цитирует спикера Госдумы Вячеслава Володина РИА Новости. — Те, кто увлекается иностранными языками, все меньше и меньше понимают, и им точно на стройке будет тяжело. Мы исходим из того, что Виталий Леонтьевич – человек, который обладает всеми качествами и знаниями, которые необходимы на той должности, которую он будет занимать. По той работе, которая до этого им велась, мы знаем, что он человек эффективный. Работа на конечный результат – его основное качество, его особенность".Виталий Мутко на встрече с Володиным и председателями комитетов Думы обсуждали проблему обманутых дольщиков, регулирование работы хостелов. Рекомендованный на пост вице-премьера премьер-министром России Дмитрием Медведевым Мутко, в случае назначения, намерен взять под контроль систему ЖКХ, а также добиваться увеличения объемов жилищного строительства. В частности, напоминает телеканал "Россия 24", майский указ президента Путина предусматривает, что ежегодно в России необходимо строить 120 миллионов квадратных метров жилья.Неординарная реакция депутатов фракции "Единая Россия", встретивших предложение премьер-министра Дмитрия Медведева назначить на должность вице-премьера Мутко смехом, была вызвана неожиданностью самого решения, пояснил Вячеслав Володин. Но иногда, добавил Володин, именно неожиданные решения и дают результат."Все то, что новое, все то, что неожиданное, имеет большие возможности для того, чтобы состояться и принести в том числе эффект", — сделал вывод Вячеслав Володин.