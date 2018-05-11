В России необходимо сформировать конкурентоспособную среду для фармацевтических компаний из-за рубежа. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин во время обсуждения проекта закона об ответных мерах на американские санкции на заседании Совета по законотворчеству.

В России необходимо сформировать конкурентоспособную средудля фармацевтических компаний из-за рубежа. Об этом заявил председатель ГосдумыВячеслав Володин во время обсуждения проекта закона об ответных мерах на американскиесанкции на заседании Совета по законотворчеству.Володин раскритиковал Минздрав за то, что рынок в России неявляется состязательным в плане реализации лекарственных средств. ПредседательДумы предложил чиновникам обратиться к опыту зарубежных коллег и в качествепримера назвал Францию. По словам Володина, страна не зависит от поставокпрепаратов из США, а производит собственные аналоги или закупает медикаменты удругих государств."Посмотрите опыт Франции. Они на рынок не допускаютамериканские компании, но они решили задачу обеспечения качественнымидоступными лекарствами как своего производства, так и других стран,сформировали этот рынок конкурентным. Нам тоже нужно это делать", -призвал спикер.Он подчеркнул, что на российский рынок должны прийтипоставщики из Швейцарии, Южной Кореи, Японии и других стран. Для них необходимосоздать комфортные условия, добавил Володин.Кроме того, по словам председателя Думы, есть вопросы чистобюрократические, когда клинические испытания препаратов, уже показавших себя вовсем мире, затягиваются в России. "Из-за этого граждане не могут получитьлекарства, которые доступны в других странах. Все эти издержки приводят квысокой стоимости лекарств", – сказал спикер и снова упомянул Минздрав вкачестве ответственного за эту проблему."Да, вопросы импортозамещения и производства решаетМинпромторг, но все-таки вопросы идеологии и доступности лекарственногообеспечения – это Минздрав", – пояснил Володин.Напомним, в начале прошлого месяца американский Минфин ввелсанкции против России. В черном списке оказались крупные бизнесмены ивысокопоставленные чиновники. В ответ депутаты Госдумы во главе со спикером внесли на рассмотрение законопроектоб ответных мерах, дающий право президенту и правительству вводить те или иныеограничения.В концепции документа шла речь о запрете на поставкилекарств, алкоголя и табака, сельхозпродукции и промтоваров, технологическогооборудования и программного обеспечения. Инициативой также планируется ввести ограниченияна сотрудничество в атомной и ракетно-двигательной отраслях, в авиастроении. В первом чтении законопроект будет рассматриваться 15 мая.Сегодня на заседании Совета законодателей при спикере Госдумы было решено вычеркнутьиз этого списка лекарственные препараты. Особо отмечалось, что граждане России и ее экономикане пострадают от принятия законопроекта.