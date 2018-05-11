Певица Юлия Самойлова, представлявшая Россию на Евровидении, сделала все, что смогла, но оценки зрителей и жюри были справедливыми – такое мнение ТАСС высказала продюсер Яна Рудковская. После выступления в полуфинале конкурса Самойлова не смогла попасть в финал.

Певица Юлия Самойлова, представлявшая Россию на "Евровидении", сделала все, что смогла, но оценки зрителей и жюри были справедливыми – такое мнение ТАСС высказала продюсер Яна Рудковская. После выступления в полуфинале конкурса Самойлова не смогла попасть в финал."Здесь не надо никого обвинять, это форс-мажор. Юля все, что могла, все сделала", — заявила Рудковская.Форс-мажор, по ее словам, заключался в том, что Самойлова не смогла выступить в прошлом году, когда конкурс проходил на Украине – российскую певицу не пустили в Киев. В Португалии же у Самойловой, по словам Рудковской, были сильные конкуренты, которые "выходили на сцену и великолепно пели без бэк-вокала".В сложившейся ситуации неуместно говорить о предвзятом отношении, считает продюсер. Рудковская подчеркнула, что Самойлову никто не засудил и призвала поддержать исполнительницу и поблагодарить ее.В свою очередь, композитор Владимир Матецкий считает, что у Самойловой были все шансы пройти в финал "Евровидения", однако "понимать все тонкости" конкурса "никому не дано". И когда артист едет на конкурс, следует осознавать, "что это жесткое увеличительное стекло, в котором рассматривается человек", отметил композитор.Из проигрыша Самойловой он предлагает не делать трагедии, а сделать серьезные выводы о том, как продвигать российских артистов, чтобы они могли побеждать в международных конкурсах, передает РИА Новости.Матецкий также призвал не воспринимать "Евровидение" через установку "надо ехать, побеждать"."Надо ехать, пытаться побеждать, но и получать от этого удовольствие, надо радоваться, что есть этот конкурс", — сказал он.Победитель "Евровидения" определится 12 мая.