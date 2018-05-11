Певица Юлия Самойлова, которая представляет Россию на международном песенном конкурсе Евровидение, не получила право на выступление в финале смотра.

Певица Юлия Самойлова, которая представляет Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение", не получила право на выступление в финале смотра. Имена финалистов по итогам второго полуфинала конкурса, прошедшего на арене Altice в Лиссабоне, стали известны в четверг, 10 мая.Ведущие назвали десятку финалистов по итогам голосования - Российской Федерации нет в списке, передает ТАСС.