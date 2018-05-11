В многофункциональном центре в городе Гусь-Хрустальный состоялась торжественная церемония вручения паспортов юным гражданам, достигшим 14-летнего возраста.

В многофункциональном центре в городе Гусь-Хрустальный состоялась торжественная церемония вручения паспортов юным гражданам, достигшим 14-летнего возраста.Поздравили ребят с этим важным событием в их жизни заместитель начальника межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» подполковник внутренней службы Константин Крупский, заместитель главы администрации по общим вопросам Оксана Кабанова, руководство МФЦ и родители ребят.Представители полиции и администрации поздравили новоиспеченных обладателей главного в жизни документа с началом важного и ответственного жизненного этапа в жизни и пожелали быть достойными гражданами своей страны, добиваться хороших результатов в учебе и выбрать достойный путь в жизни.Вместе с поздравлениями ребятам были вручены памятные подарки.Участники мероприятия оценили значимость момента и обратились к организаторам со словами благодарности за необычную и запоминающуюся церемонию.