О провале России на Евровидении-2018 написали многие западные СМИ. Все статьи пропитаны единой риторикой: наша страна не вышла в финал конкурса, и на этом успешная полоса для нас прервалась.

О провале России на "Евровидении-2018" написали многие западные СМИ. Всестатьи пропитаны единой риторикой: наша страна не вышла в финал конкурса, и наэтом успешная полоса для нас прервалась."Россия, Россия, Россия.Наш восточный сосед впервые не прошел в финал "Евровидения"… Этозначит, что члены жюри не были щедрыми на баллы, и у них былана то причина. На "Евровидении" в Лиссабоне Россия представляла собойпечальное зрелище", – пишет финляндское издание Iltalehti.fi. Автор статьи считает, что нашастрана зря направила наконкурс именно Самойлову. Он недоумевает, почему Юлию сделали представителем России на"Евровидении" без проведения конкурса в стране, ведь у нас есть "певцыи артисты гораздо лучше".Издание отмечает, что запрошедший год физическое состояние и музыкальные данные девушки сталихуже, "но она все равно самоотверженно отправилась в Лиссабон". "Припросмотре выступления Юлии возникала только грусть. Настолько все казалосьмучительным", – высказываются финны. Также автор сообщает, Россияв полуфинале этого года – это "три минуты, пронизанные жалостью", а ввыступлении Самойловой не было жизнерадостности, присущей празднику музыкина "Евровидении"."В этом году конкурсанты от России и Украинывстретились на сцене Евровидения, однако "перемирия" не получилось", – пишет ElMundo. То, что Самойлова не пробилась в финал, по мнению испанской газетыозначает, что успешная для России полоса прервалась."Россияне смогла претендовать на финал "Евровидения" впервые за 20 лет после шока вовтором полуфинале", – попрощалось с нашей страной на песенном конкурсе издание Sky News. "Так что пошло не так в этом году? Это была песня,которая по общему признанию была тусклой? Или политические призракивозвращаются, чтобы снова преследовать конкуренцию? Или Россия слишкомзанята, чтобы сосредоточиться на этом?" – задается рядом вопросов The Telegraph.