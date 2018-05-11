О провале России на Евровидении-2018 написали многие западные СМИ. Все
статьи пропитаны единой риторикой: наша страна не вышла в финал конкурса, и на
этом успешная полоса для нас прервалась.
О провале России на "Евровидении-2018" написали многие западные СМИ. Все
статьи пропитаны единой риторикой: наша страна не вышла в финал конкурса, и на
этом успешная полоса для нас прервалась.
"Россия, Россия, Россия.
Наш восточный сосед впервые не прошел в финал "Евровидения"… Это
значит, что члены жюри не были щедрыми на баллы, и у них была
на то причина. На "Евровидении" в Лиссабоне Россия представляла собой
печальное зрелище", – пишет финляндское издание Iltalehti.fi. Автор статьи считает, что нашастрана зря направила на
конкурс именно Самойлову. Он недоумевает, почему Юлию сделали представителем России на
"Евровидении" без проведения конкурса в стране, ведь у нас есть "певцы
и артисты гораздо лучше".
Издание отмечает, что за
прошедший год физическое состояние и музыкальные данные девушки стали
хуже, "но она все равно самоотверженно отправилась в Лиссабон". "При
просмотре выступления Юлии возникала только грусть. Настолько все казалось
мучительным", – высказываются финны. Также автор сообщает, Россия
в полуфинале этого года – это "три минуты, пронизанные жалостью", а в
выступлении Самойловой не было жизнерадостности, присущей празднику музыки
на "Евровидении".
"В этом году конкурсанты от России и Украины
встретились на сцене Евровидения, однако "перемирия" не получилось", – пишет El
Mundo. То, что Самойлова не пробилась в финал, по мнению испанской газеты
означает, что успешная для России полоса прервалась.
"Россия
не смогла претендовать на финал "Евровидения" впервые за 20 лет после шока во
втором полуфинале", – попрощалось с нашей страной на песенном конкурсе издание Sky News. "Так что пошло не так в этом году? Это была песня,
которая по общему признанию была тусклой? Или политические призраки
возвращаются, чтобы снова преследовать конкуренцию? Или Россия слишком
занята, чтобы сосредоточиться на этом?" – задается рядом вопросов The Telegraph.