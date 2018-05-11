Любимые женщины народного артиста Ивана Краско схлестнулись
в студии телепередачи Пусть говорят Первого канала. Одна из них моложе
артиста на 47 лет, а вторая и вовсе на 60. Бывшая и нынешняя жены высказали
множество взаимных претензий.
Любимые женщины народного артиста Ивана Краско схлестнулись
в студии телепередачи "Пусть говорят" Первого канала. Одна из них моложе
артиста на 47 лет, а вторая и вовсе на 60. Бывшая и нынешняя жены высказали
множество взаимных претензий.
Третья жена метра Наталья Николаевна Вяль рассказала гостям
передачи, что ей не нравится поведение новой супруги Ивана Ивановича, которая
занимается только своей карьерой и наплевательски относится к престарелому
супругу. Женщина заявила, что все еще любит Краско и готова принять его у себя дома. "Детям
нужен отец", – добавила Вяль.
Ответить на обвинения вышла четвертая супруга народного
артиста Наталья Александровна Краско. "Здесь говорили такие высокопарные слова
о чести, о достоинстве. Но почему-то эти вопросы быта, Вас не касалось это,
когда я, извините, подобрала этого человека, именно подобрала", – обратилась девушка
к Наталье Вяль.
Эти слова вызвали бурное негодование в зале. Наталья Краско поспешила
объясниться, мол, Ивану Ивановичу нужен уход, он не может сам вести хозяйство.
Однако присутствующие не слышали ее. Молодую зазнобу Краско сравнили с вероломной
Виталиной Цымбалюк-Романовской, которая была супругой артиста Армена Джигарханяна.
На защиту любимой женщины встал сам народный артист. "Я вижу,
что вы увязываете это с Арменом Борисовичем, но тут разница, конечно, колоссальная.
Хотя бы в материальном отношении. Он миллионер, а у меня нет ничего. Там
замешены деньги. Там корысть есть, а здесь же нет корысти", – отметил артист. Краско
уверил экспертов, что очень счастлив с молодой женой и купается в любви и
заботе. А свои бытовые условия они не улучшают намеренно, так как квартира, в
которой они проживают, принадлежит другим людям, а собственного жилья у них
нет.
Ведущий Дмитрий Борисов решил уточнить у артиста, на что
пошли деньги от продажи дома, который остался Краско в наследство от погибшего
сына. "Это Андрюшина дача на правом берегу Невы. Не потянуть было этот дом, хотя
прекрасно сделан… По закону наследниками признали отца и двоих его сыновей:
Ивану, который живет в Варшаве и Кириллу, который живет сейчас в квартире
вместе с нами. Продали. По полтора миллиона досталось каждому", – рассказал Иван
Иванович.
Борисов снова попытался прояснить ситуацию и повторил
вопрос. "Я не считал, что эти деньги заработаны мною честным путем. Я к ним относился очень легко. Мы вместе собирались поехать к Мариночке, моей
дочери, в Калифорнию, но так оказалось, что она полетела туда со своей подругой",
– наконец-то ответил Краско.
На съемочной площадке появилась бывшая свекровь Натальи
Краско Татьяна Шевель. Женщина заявила гостям, что ее экс-невестка очень
легкомысленная барышня: "Вот мой сын, у них был брак, было венчание и потом они
расстались, прожив вместе года три. Причиной стала измена Натальи. Она стала
гулять". Девушка попыталась оправдаться, мол, ее бывшая родственница женщина
пьющая и верить ей нельзя.
За молодую зазнобу вновь вступился народный артист. "Я
должен сказать, что Наталью Александровну заклевывают не совсем справедливо.
Наш союз по взаимному влечению возник, и он еще не закончен. Ее отношение негативное
мне не нравится к тому, как она рассуждает, что я больше даю денег детям. Мне
кажется это справедливым. Я ей неоднократно говорил, что дети для меня главное",
– заявил Иван Краско.
"Я своей задачей считаю не только поддержку Натальи Александровны,
но и ее воспитание. Она в этом нуждалась. И она в этом продвигается довольно
заметно. Я слышал даже слова хищница, правда в адрес обеих Наташ. Никакие они
не хищницы. Они нормальные женщины, которые хотят своего счастья. Я замечаю в
последнее время сближение этих двух женщин, они уже могут нормально
разговаривать между собой", – подытожил актер.