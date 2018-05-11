Любимые женщины народного артиста Ивана Краско схлестнулись в студии телепередачи Пусть говорят Первого канала. Одна из них моложе артиста на 47 лет, а вторая и вовсе на 60. Бывшая и нынешняя жены высказали множество взаимных претензий.

Любимые женщины народного артиста Ивана Краско схлестнулисьв студии телепередачи "Пусть говорят" Первого канала. Одна из них моложеартиста на 47 лет, а вторая и вовсе на 60. Бывшая и нынешняя жены высказалимножество взаимных претензий.Третья жена метра Наталья Николаевна Вяль рассказала гостямпередачи, что ей не нравится поведение новой супруги Ивана Ивановича, котораязанимается только своей карьерой и наплевательски относится к престареломусупругу. Женщина заявила, что все еще любит Краско и готова принять его у себя дома. "Детямнужен отец", – добавила Вяль.Ответить на обвинения вышла четвертая супруга народногоартиста Наталья Александровна Краско. "Здесь говорили такие высокопарные словао чести, о достоинстве. Но почему-то эти вопросы быта, Вас не касалось это,когда я, извините, подобрала этого человека, именно подобрала", – обратилась девушкак Наталье Вяль.Эти слова вызвали бурное негодование в зале. Наталья Краско поспешилаобъясниться, мол, Ивану Ивановичу нужен уход, он не может сам вести хозяйство.Однако присутствующие не слышали ее. Молодую зазнобу Краско сравнили с вероломнойВиталиной Цымбалюк-Романовской, которая была супругой артиста Армена Джигарханяна.На защиту любимой женщины встал сам народный артист. "Я вижу,что вы увязываете это с Арменом Борисовичем, но тут разница, конечно, колоссальная.Хотя бы в материальном отношении. Он миллионер, а у меня нет ничего. Тамзамешены деньги. Там корысть есть, а здесь же нет корысти", – отметил артист. Краскоуверил экспертов, что очень счастлив с молодой женой и купается в любви изаботе. А свои бытовые условия они не улучшают намеренно, так как квартира, вкоторой они проживают, принадлежит другим людям, а собственного жилья у нихнет.Ведущий Дмитрий Борисов решил уточнить у артиста, на чтопошли деньги от продажи дома, который остался Краско в наследство от погибшегосына. "Это Андрюшина дача на правом берегу Невы. Не потянуть было этот дом, хотяпрекрасно сделан… По закону наследниками признали отца и двоих его сыновей:Ивану, который живет в Варшаве и Кириллу, который живет сейчас в квартиревместе с нами. Продали. По полтора миллиона досталось каждому", – рассказал ИванИванович.Борисов снова попытался прояснить ситуацию и повторилвопрос. "Я не считал, что эти деньги заработаны мною честным путем. Я к ним относился очень легко. Мы вместе собирались поехать к Мариночке, моейдочери, в Калифорнию, но так оказалось, что она полетела туда со своей подругой",– наконец-то ответил Краско.На съемочной площадке появилась бывшая свекровь НатальиКраско Татьяна Шевель. Женщина заявила гостям, что ее экс-невестка оченьлегкомысленная барышня: "Вот мой сын, у них был брак, было венчание и потом онирасстались, прожив вместе года три. Причиной стала измена Натальи. Она сталагулять". Девушка попыталась оправдаться, мол, ее бывшая родственница женщинапьющая и верить ей нельзя.За молодую зазнобу вновь вступился народный артист. "Ядолжен сказать, что Наталью Александровну заклевывают не совсем справедливо.Наш союз по взаимному влечению возник, и он еще не закончен. Ее отношение негативноемне не нравится к тому, как она рассуждает, что я больше даю денег детям. Мнекажется это справедливым. Я ей неоднократно говорил, что дети для меня главное",– заявил Иван Краско."Я своей задачей считаю не только поддержку Натальи Александровны,но и ее воспитание. Она в этом нуждалась. И она в этом продвигается довольнозаметно. Я слышал даже слова хищница, правда в адрес обеих Наташ. Никакие онине хищницы. Они нормальные женщины, которые хотят своего счастья. Я замечаю впоследнее время сближение этих двух женщин, они уже могут нормальноразговаривать между собой", – подытожил актер.