От сексуальности молодой жены Никиты Преснякова Алены не осталось и следа. К такому мнению пришли интернет-пользователи, увидев новые фотографии 21-летней девушки.

От сексуальности молодой жены Никиты Преснякова Алены не осталось и следа. К такому мнению пришли интернет-пользователи, увидев новые фотографии 21-летней девушки.Еще недавно Алена Краснова буквально излучала секс – на своих фото красотка без стеснения демонстрировала длинные стройные ноги, упругую грудь и прочие совершенные части тела. Однако с недавних пор девушка стала публиковать снимки, на которых запечатлена в скромной одежде, скрывающей все соблазнительные изгибы фигуры. На этом фоне даже пошли слухи, что Алена скоро подарит супругу, популярному исполнителю Никите Преснякову первенца.А сейчас же Алена пошла еще дальше. Жена артиста покрасила волосы в лиловый цвет и украсила зубы брекетами. "Просто ;)(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – коротко прокомментировала новую фотографию Краснова на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. На снимке 21-летняя красавица позирует в белой толстовке, не сковывающей движений, с фотоаппаратом на шее.Подписчики неоднозначно отнеслись к преображению Алены Красновой. "Красавица👍😂👍👍", "Это пипец шо она с себя делает🤦🏽‍♀️", "Какая вы милая! Улыбка просто космос!", "Шикарный образ!", "аж глаза заболели(( бреКЕты.Носила их 2 года)", "Такая клевая👍🏻тебе даже брегеты идут😻", "Аленушка наша красавица 😙😍", "Миленькая", "Женщина с железной пастью))", "Бедный Никитос(((", "Брекеты? Я думала, что у тебя виниры💖" – высказались подписчики.Напомним, роскошная свадьба Никиты Преснякова и его избранницы Алены Красновой состоялась летом 2017 года. На банкет в честь создания новой ячейки общества были приглашены 200 человек, в том числе и звездные родственники: Владимир Пресняков, Филипп Киркоров, Алла Пугачева, Максим Галкин и Кристина Орбакайте. Как ранее сообщали осведомленные источники, стоимость грандиозного торжества в честь молодых составила 25 миллионов рублей, хотя Никита эту информацию опроверг.