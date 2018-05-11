Звезда сериала Универ Виталий Гогунский заинтриговал
поклонников. Возможно, артист скоро снова станет отцом.
Звезда сериала "Универ" Виталий Гогунский заинтриговал
поклонников. Возможно, артист скоро снова станет отцом.
В своем микроблоге артист опубликовал фото со своей женой Ириной
Маирко. Супруга сидит на коленях Виталия, нежно приобняв его за шею, а
Гогунский держит свою зазнобу за живот. Артист подписал под публикацией: "8 мая с любимой женой на дне рождения Волшебного
Макса !!! Праздник получился таким же волшебным !! 😂😂😂☝️".
У девушки пока нет явных изменений в фигуре, однако поклонники
уверены, что Маирко ждет второго ребенка. "Вы
в ожидании???", "Ожидаете пополнения?)", "Так нежно держитесь за
животик – у вас планируется пополнение?", "Вы ждете ребенка?????",
"Ооо пополнение ждете 😍", – писали они в комментариях под фото.
Фанаты также отметили,
что Виталий не выглядит счастливым и кажется расстроенным. Пользователи Сети предположили, что в семье
артиста не все гладко. "А что такой
смурной", "Гогунский не доволен видимо чем то", "бухой наверное))",
– не унималась поклонники.
Артист и модель вместе около 10 лет. Отметим, что пара официально
зарегистрировала отношения только в прошлом году. Влюбленные устроили пышное
торжество, на котором спела их восьмилетняя дочь Милана. Теперь супруги
счастливы вместе и все свободное время уделяют подрастающей наследницы.
Добавим, что девочка
занимается в Мастерской эстрадного вокала Аллы Пугачевой. Правда, Примадонну
видит редко. "Она приходит не каждый день, а только на отчетные
концерты", – пояснила юная артистка. "Нравится тебе у
Пугачевой?" – спросили ее репортеры. "Нет! Надо "домашку"
делать, по вокалу много задают!" – пожаловалась Милана. "Мы очень
благодарны Алле Борисовне за уроки, что она дает, за потрясающую творческую
атмосферу в школе, за внимание", – осек дочь Гогунский.