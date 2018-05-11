Звезда сериала Универ Виталий Гогунский заинтриговал поклонников. Возможно, артист скоро снова станет отцом.

Звезда сериала "Универ" Виталий Гогунский заинтриговалпоклонников. Возможно, артист скоро снова станет отцом.В своем микроблоге артист опубликовал фото со своей женой ИринойМаирко. Супруга сидит на коленях Виталия, нежно приобняв его за шею, аГогунский держит свою зазнобу за живот. Артист подписал под публикацией: "8 мая с любимой женой на дне рождения ВолшебногоМакса !!! Праздник получился таким же волшебным !! 😂😂😂☝️".У девушки пока нет явных изменений в фигуре, однако поклонникиуверены, что Маирко ждет второго ребенка. "Выв ожидании???", "Ожидаете пополнения?)", "Так нежно держитесь заживотик – у вас планируется пополнение?", "Вы ждете ребенка?????","Ооо пополнение ждете 😍", – писали они в комментариях под фото.Фанаты также отметили,что Виталий не выглядит счастливым и кажется расстроенным. Пользователи Сети предположили, что в семьеартиста не все гладко. "А что такойсмурной", "Гогунский не доволен видимо чем то", "бухой наверное))",– не унималась поклонники.Артист и модель вместе около 10 лет. Отметим, что пара официальнозарегистрировала отношения только в прошлом году. Влюбленные устроили пышноеторжество, на котором спела их восьмилетняя дочь Милана. Теперь супругисчастливы вместе и все свободное время уделяют подрастающей наследницы.Добавим, что девочказанимается в Мастерской эстрадного вокала Аллы Пугачевой. Правда, Примадоннувидит редко. "Она приходит не каждый день, а только на отчетныеконцерты", – пояснила юная артистка. "Нравится тебе уПугачевой?" – спросили ее репортеры. "Нет! Надо "домашку"делать, по вокалу много задают!" – пожаловалась Милана. "Мы оченьблагодарны Алле Борисовне за уроки, что она дает, за потрясающую творческуюатмосферу в школе, за внимание", – осек дочь Гогунский.