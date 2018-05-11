Инцидент произошел в феврале прошлого года

Инцидент произошел в феврале прошлого годаЖитель Мурома проведет в колонии строгого режима 17 лет за двойное убийство соседей по коммуналке.Как сообщают в пресс-службе Следственного комитета, инцидент произошел в феврале прошлого года. 36-летний мужчина находился в комнате коммунальной квартиры у своей сожительницы. Утром он зашел к соседу и дал деньги на алкоголь. Мужчины вместе продолжили застолье.В какой-то момент между ними возник конфликт. Обвиняемый взял нож и убил соседа. Свидетелем преступления стала сожительница убитого. Мужчина напал и на нее. Потерпевшие скончались на месте происшествия.