Злоумышленник обманным путем завладел денежными средствами местной жительницы за оказание услуги по банкротству физического лица.

8 мая текущего года следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).Сотрудниками полиции установлено, что в октябре 2017 года к подозреваемому обратилась 44-летняя местная жительница с просьбой за денежное вознаграждение оказать услугу по банкротству физического лица.После того, как женщина узнала о том, что фигурант обманным путем завладел денежными средствами и возвращать деньги, а также оказывать данную услугу не собирался, так как юридически не имел такой возможности, она обратилась с заявлением в полицию. Материальный ущерб, причиненный потерпевшей составил 60 тысяч рублей.Злоумышленник был задержан сотрудниками полиции на территории Петушинского района. Установлено, что фигурант ранее был неоднократно судим за совершение аналогичных преступлений.Расследование уголовного дела продолжается.