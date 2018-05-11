Злоумышленник обманным путем завладел денежными средствами местной жительницы за оказание услуги по банкротству физического лица.
8 мая текущего года следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Сотрудниками полиции установлено, что в октябре 2017 года к подозреваемому обратилась 44-летняя местная жительница с просьбой за денежное вознаграждение оказать услугу по банкротству физического лица.
После того, как женщина узнала о том, что фигурант обманным путем завладел денежными средствами и возвращать деньги, а также оказывать данную услугу не собирался, так как юридически не имел такой возможности, она обратилась с заявлением в полицию. Материальный ущерб, причиненный потерпевшей составил 60 тысяч рублей.
Злоумышленник был задержан сотрудниками полиции на территории Петушинского района. Установлено, что фигурант ранее был неоднократно судим за совершение аналогичных преступлений.
Расследование уголовного дела продолжается.