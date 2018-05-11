Они обратились за помощью в суд

Они обратились за помощью в судЖители Филипповского сельского поселения добились отставки местного главы администрации через суд.Олег Иванов открыто выступал за строительство мусорного предприятия в границах поселения в Киржачском районе. Его не смущали протесты местных жителей и недовольство местных депутатов. По мнению активистов, именно Иванов незаконно продал участок в 1,5 тысячи гектаров олигархам Махмудову и Бокареву.Владимирский суд отказал главе администрации в восстановлении в должности. Об этом стало известно в четверг, 10 мая. Отставки Иванова добивались депутаты и глава сельского поселения Елена Гашина. При назначении на должность он не указал свои судимости и владение коммерческими организациями.