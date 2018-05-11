Пожилые супруги решили переехать поближе к внукам, поэтому попросили сына найти им жилье

Пожилые супруги решили переехать поближе к внукам, поэтому попросили сына найти им жильеЖительница Костромы попыталась присвоить квартиру, которую её муж купил для своих родителей на их деньги.Она настаивала, что жилье является совместно нажитым имуществом. Женщина пыталась убедить супруга не переписывать квартиру на пожилых родителей и оставить её себе. Дело пришлось решать в суде.Родители мужчины жили в Мурманской области. Они решили переехать поближе к внукам, поэтому попросили сына подыскать им квартиру, перевели деньги и оформили доверенность. Но с таким документом мужчина не смог оформить жилье сразу ни них, поэтому переписал жилплощадь на себя. После жена решила, что он не должен переоформлять право собственности.Суд удовлетворил иск родителей в полном объеме. Квартиру исключат из их соместно нажитого имущества.