Хотят спасти дельфинов. Владимирские активисты требуют запретить работу во Владимире передвижного дельфинария. Он ещё не начал представления, а зоозащитники уже написали петицию на имя губернатора, где подробно рассказали, в каких кошмарных условиях содержатся морские животные на гастролях. Что же скрывается за весёлыми шоу дельфинов и китов? Съёмочная группа пыталась заглянуть за кулисы.

Хотят спасти дельфинов. Владимирские активисты требуют запретить работу во Владимире передвижного дельфинария. Он ещё не начал представления, а зоозащитники уже написали петицию на имя губернатора, где подробно рассказали, в каких кошмарных условиях содержатся морские животные на гастролях. Что же скрывается за весёлыми шоу дельфинов и китов? Съёмочная группа пыталась заглянуть за кулисы.