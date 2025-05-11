Три мальчика и семь девочек появились на свет в 33-м регионе в День Победы, сообщили в областном минздраве. Пятеро малышей родились в перинатальном центре во Владимире, еще трое – в роддоме

Три мальчика и семь девочек появились на свет в 33-м регионе в День Победы, сообщили в областном минздраве. Пятеро малышей родились в перинатальном центре во Владимире, еще трое – в роддоме №2, двое – в роддоме Муромской центральной районной больницы. Из поста в группе ВК «Минздрав Владимирской области» Первым в День 80-летия Победы в Великой