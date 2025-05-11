Новый фонтан с подсветкой запустили в Гусь-Хрустальном. Об этом сообщил глава города Алексей Соколов в социальных сетях. Фонтан построили в прошлом году по федеральной программе

Новый фонтан с подсветкой запустили в Гусь-Хрустальном. Об этом сообщил глава города Алексей Соколов в социальных сетях. Фонтан построили в прошлом году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Он будет работать ежедневно с 11 часов утра до 9 вечера. Подсветку будут включать с 19:00. А в последний час