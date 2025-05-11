Об этом сообщил мэр города Сергей Сидорин.

В Коврове начался разбор завалов на котельной, пострадавшей от взрыва 5 мая. Об этом сообщил мэр города Сергей Сидорин.Напомним, что в результате инцидента, произошедшего на котельной Ковровского филиала ООО «Владимиртеплогаз» на улице Блинова, был повреждён один из трёх котлов. Пострадали остекление котельной, легкосбрасываемые конструкции и стена трубы. К счастью, никто не пострадал.В настоящее время ведутся работы по демонтажу обрушившихся конструкций. Обследование дымовой трубы не выявило дефектов. Восстановление кирпичной кладки планируется начать 12 мая. Ремонт поврежденного котла намечен на период после майских праздников.Экспертиза газопроводов подтвердила их исправность, внешняя отделка будет проведена на следующей неделе.Котельная временно остановлена до 19 мая для проведения профилактических и плановых работ, которые изначально планировались на июнь. Сергей Сидорин заявил, что будет лично контролировать ход восстановительных работ, чтобы обеспечить их своевременное завершение.Параллельно прокуратура проводит проверку соблюдения требований пожарной безопасности и правил эксплуатации опасного производственного объекта. В случае выявления нарушений будут приняты соответствующие меры.