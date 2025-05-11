Сегодня ночью на перекрестке улицы Горького и проспекта Строителей случилась авария с мотоциклом. 25-летний байкер влетел в стоящую на светофоре легковушку. Как сообщили в ГАИ, ДТП произошло

Сегодня ночью на перекрестке улицы Горького и проспекта Строителей случилась авария с мотоциклом. 25-летний байкер влетел в стоящую на светофоре легковушку. Как сообщили в ГАИ, ДТП произошло в 00:50. Молодой водитель мотоцикла двигался со стороны Юрьев-Польского по средней полосе. По пока еще неизвестной причине байкер врезался в автомобиль «Хендай Туксон», который стоял на светофоре в