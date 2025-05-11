Администрация города Владимира официально объявила о завершении отопительного сезона 14 мая 2025 года.

Апрельское тепло не убедило коммунальные службы региона рано завершать отопительный сезон. Прохладные майские праздники и даже выпавший снег в некоторых районах области подтвердили правильность решения. В качестве примера: в Вязниковском районе отопление было временно отключено из-за потепления, но затем его оперативно вернули из-за внезапного похолодания. Согласно прогнозам, со среды ожидается повышение температуры, и к выходным воздух прогреется до +16...+18 градусов. Администрация города Владимира официально объявила о завершении отопительного сезона 14 мая 2025 года.