Об этом предупреждает ГБУ ВО «Дирекция ООПТ».

Во Владимирской области участились случаи вмешательства людей в жизнь диких животных, особенно весной. Об этом предупреждает ГБУ ВО «Дирекция ООПТ».Специалисты отмечают, что жители часто находят в лесу детёнышей диких животных и, ошибочно полагая, что те нуждаются в помощи, забирают их домой. Однако такое вмешательство часто приводит к гибели малышей.В Дирекции особо охраняемых природных территорий поясняют, что детёныши не брошены родителями. В первые дни жизни они прячутся в траве, а матери находятся поблизости, обеспечивая безопасность и уход. Самки специально держатся на расстоянии, чтобы не привлекать хищников своим запахом.Прикосновения человека оставляют на детёнышах запах, который делает их уязвимыми для хищников. Кроме того, кормление коровьим молоком может быть губительным для их пищеварения.Как правильно поступить при встрече с детенышем дикого животного:Не подходите и не пугайте их — это отпугнёт мать и привлечёт хищников.Не трогать — мать, скорее всего, находится рядом.Обойти стороной — это лучшая помощь.В Дирекции напомнили, что изъятие диких животных из их естественной среды обитания является уголовно наказуемым преступлением в соответствии со статьей 258 Уголовного кодекса РФ.