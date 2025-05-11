Об этом сообщили региональное Министерство, курирующее мировых судей, ЗАГСы и архивы.

Весной 2025 года родители во Владимирской области проявили разнообразие в выборе имён для новорождённых, как сообщает региональное Министерство, курирующее мировых судей, ЗАГСы и архивы.Наряду с популярными именами — Александр, Максим, Роман для мальчиков и София, Ксения, Ева для девочек — встречались также Мирон, Егор, Василиса, Таисия и Валерия.Наибольший интерес представляют редкие имена, которыми нарекали детей: Адам, Виталий, Гордей, Захар, Орион, Тихон для мальчиков, Алеся, Лада, Марвара, Оливия-Ольга, Северина для девочек.Самым необычным именем, выбранным для новорожденной, стало имя Золушка.