Российский актер Анатолий Пашинин, воюющий в Донбассе, рассказал, зачем вступил в ряды организации Правый сектор (запрещена в РФ) и ради продолжает оставаться на юго-востоке Украины.

Российский актер Анатолий Пашинин, воюющий в Донбассе, рассказал, зачем вступил в ряды организации "Правый сектор" (запрещена в РФ) и ради продолжает оставаться на юго-востоке Украины.Он заявил, что не занимается построением на Украине национального государства — он считает, что это должна делать молодежь. "А я могу только одно сделать: расчистить им будущее", — сказал Пашинин в интервью телеканалу НТВ, показанном в воскресенье вечером.В конце прошлого года актер уже пояснял, почему принял решение воевать за Киев, причем, не в ВСУ, а в добровольческом батальоне. Так, он назвал себя "нежным цветочком", которому для жизни нужны определенные условия. Пашинин также добавил, что ему предоставили возможность попасть на передовую, хотя обычно туда берут только тех, кто уже проявил себя.Актер заявлял также, что ВСУ "скатывается в крепостную советскую армию", и он не вступил бы в ряды ВСУ, даже если бы на него оказывалось давление.О том, что Анатолий Пашинин вступил в войну на востоке Украины на стороне Киева, стало известно в августе 2017 года. Он известен ролями в фильмах "Адмирал" и "Мы из будущего". Ранее он также признавался, что в Донбассе "не выполняет долг", а "кайф ловит" и возвращаться в Россию не планирует.