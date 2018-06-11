Актер Владимир Епифанцев готовится в третий раз стать отцом. Его избранница – 24-лентяя выпускница Сельскохозяйственной академии Юля Семенова – подарит 46-летней звезде экранов дочь.

Актер Владимир Епифанцев готовится в третий раз стать отцом. Его избранница – 24-лентяя выпускница Сельскохозяйственной академии Юля Семенова – подарит 46-летней звезде экранов дочь.Владимир Епифанцев известен не только благодаря своим выдающимся ролям как в авторском кино, так и в массовых лентах, но и весьма смелым, а подчас откровенно провокационным заявлениям. Слова, вызывающие неоднозначную реакцию у публики, касаются самых разных сфер жизни, в том числе – личной.При этом актер наглядно демонстрирует, что его рассуждения о любви, верности и семейной жизни – не просто попытка эпатировать поклонников, но и его настоящие взгляды. При этом Епифанцев подчеркивает, что души не чает в своих детях – 13-летнем Гордее и десятилетнем Орфее. Впрочем, видится с главной гордостью своей жизни он не часто – мешает напряженный график.Кажется теперь у Владимира Епифанцева станет больше поводов для гордости, но еще меньше свободного времени. Новая любовь актера – 24-летняя выпускница Сельскохозяйственной академии Юля Семенова – ждет от него дочь, передает . При этом о планах жениться на матери своего будущего ребенка артист пока не собирается. Ранее он отмечал, что для него штамп в паспорте и другие официальные процедуры, связанные с официальным оформлением отношений – лишь неважные условности, навязанные обществом.Отметим, с 2004 года Владимир Епифанцев официально состоит в браке с актрисой Анастасией Веденской. Именно она подарила ему двух наследников. В одном из интервью она призналась. что подумывает о разводе. Епифанцев же занял противоположную позицию. "Если говорить о разводе, скажу так – у каждого человека есть неудачные мысли", – заявил тогда он.