Народсная артистка России Нина Русланова была экстренно доставлена в одну из московских клиник с травмой головы. Серьезное ранение она получила в собственной квартире.

Народсная артистка России Нина Русланова была экстренно доставлена в одну из московских клиник с травмой головы. Серьезное ранение она получила в собственной квартире.Актриса Нина Русланова упала в своей квартире в центре Москвы и сильно ударилась головой, передает "РЕН ТВ". К счастью, в этот момент рядом находились ее родственники. Они вызвали скорую помощь.Прибывшие на место медики приняли решение о госпитализации народной артистки. Врачи оказали ей всю необходимую помощь. Удостоверившись, что полученная травма не несет в себе угрозы здоровью Нины Руслановой, они отпустили ее домой.Нина Русланова стала известна на всю Россию благодаря своим работам в таких фильмах, как "Афоня", "Зимняя вишня", "Завтра была война" и многим другим картинам, полюбившимся зрителям. Актрисе 72 года. У нее есть дочь и внук.