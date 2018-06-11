Боевики Сирийская свободная армия готовят провокацию в одной из сирийских провинций.

Боевики вооруженной группировки "Сирийская свободная армия" (ССА) ведут подготовку провокацию в сирийской провинции Дейр-эз-Зор с применением хлора. В акции принимает участие американский спецназ. Цель провокации — дать США и коалиции антиправительственных сил повод для нового удара по государственным объектам Сирии. Об этом сообщил в понедельник журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Информация о подготовке акции подтверждена тремя независимыми источниками. "Командование так называемой "Сирийской свободной армии" при содействии военнослужащих американских сил специальных операций готовит серьезную провокацию с использованием отравляющих веществ в провинции Дейр-эз-Зор", — сказал представитель российского оборонного ведомства.По словам Конашенкова, для имитации очередной "химической атаки режима против мирного населения" в населенный пункт Хакль Аль-Джафра уже завезены баллоны с хлором. Эксперт считает, что видео провокации может быть распространено в западных СМИ и должно послужить новым поводом для нанесения ракетно-авиационного ударов по государственным объектам Сирии. А также для оправдания наступательной операции боевиков против сирийских правительственных войск на восточном берегу Евфрата.Подобная провокация с якобы использованным химоружием в городе Дума, устроенная 4 апреля, стала поводом для нанесения ракетных ударов по Сирии. Не дожидаясь расследования Организации по запрещению химоружия (ОЗХО), США, Великобритания и Франция заявили, что на данных объектах производится химическое оружие. В качестве "доказательства" были продемонстрированы видеоролики, опубликованные лояльными вооруженной оппозиции интернет-ресурсами.Президент РФ Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства. Сирийские власти неоднократно заявляли, что никогда не применяли химическое оружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.