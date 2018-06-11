Певицу Анну Семенович, прославившуюся не только благодаря своим вокальным талантам, но и выдающимся формам, прооперировали в Москве. У нее из груди удалили опухоль.

Певицу Анну Семенович, прославившуюся не только благодаря своим вокальным талантам, но и выдающимся формам, прооперировали в Москве. У нее из груди удалили опухоль.Материал дополняется