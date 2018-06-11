Певицу Анну Семенович, прославившуюся не только благодаря своим вокальным талантам, но и выдающимся формам, прооперировали в Москве. У нее из груди удалили опухоль.
<a href="http://33live.ru/novosti/11-06-2018-anne-semenovich-udalili-opuxol.html" target="_blank">Анне Семенович удалили опухоль</a> - Певицу Анну Семенович, прославившуюся не только благодаря своим вокальным талантам, но и выдающимся формам, прооперировали в Москве. У нее из груди удалили опухоль.
[url=http://33live.ru/novosti/11-06-2018-anne-semenovich-udalili-opuxol.html]Анне Семенович удалили опухоль[/url] - Певицу Анну Семенович, прославившуюся не только благодаря своим вокальным талантам, но и выдающимся формам, прооперировали в Москве. У нее из груди удалили опухоль.