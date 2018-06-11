В Афганистане по меньшей мере 15 силовиков погибли в результате нападения боевиков радикального движения Талибан (запрещено в России). Атака талибов произошла в северной афганской провинции Кундуз.

В Афганистане по меньшей мере 15 силовиков погибли в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в России). Атака талибов произошла в северной афганской провинции Кундуз.При этом ранее сообщалось, что представители "Талибана" вслед за правительством Афганистана заявили о трехдневном перемирии по случаю исламского праздника Ураза-Байрам, передает РИА Новости. Президент Афганистана Ашраф Гани объявил о временном перемирии с талибами по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан и праздника Ураза-Байрам. Перемирие будет действовать с 11 по 19 июня.На время перемирия силы безопасности страны прекратят наступательные операции только против талибов и продолжат борьбу против ИГ (запрещена в России) и других террористических организаций, пользующихся поддержкой иностранных государств.Определить языкАзербайджанскийАлбанскийАнглийскийАрабскийАрмянскийАфрикаансБаскскийБелорусскийБенгальскийБирманскийБолгарскийБоснийскийВаллийскийВенгерскийВьетнамскийГалисийскийГреческийГрузинскийГуджаратиДатскийЗулуИвритИгбоИдишИндонезийскийИрландскийИсландскийИспанскийИтальянскийЙорубаКазахскийКаннадаКаталанскийКитайский (Упр)Китайский (Трад)КорейскийКреольский (Гаити)КхмерскийЛаосскийЛатинскийЛатышскийЛитовскийМакедонскийМалагасийскийМалайскийМалайяламМальтийскийМаориМаратхиМонгольскийНемецкийНепалиНидерландскийНорвежскийПанджабиПерсидскийПольскийПортугальскийРумынскийРусскийСебуанскийСербскийСесотоСингальскийСловацкийСловенскийСомалиСуахилиСуданскийТагальскийТаджикскийТайскийТамильскийТелугуТурецкийУзбекскийУкраинскийУрдуФинскийФранцузскийХаусаХиндиХмонгХорватскийЧеваЧешскийШведскийЭсперантоЭстонскийЯванскийЯпонскийАзербайджанскийАлбанскийАнглийскийАрабскийАрмянскийАфрикаансБаскскийБелорусскийБенгальскийБирманскийБолгарскийБоснийскийВаллийскийВенгерскийВьетнамскийГалисийскийГреческийГрузинскийГуджаратиДатскийЗулуИвритИгбоИдишИндонезийскийИрландскийИсландскийИспанскийИтальянскийЙорубаКазахскийКаннадаКаталанскийКитайский (Упр)Китайский (Трад)КорейскийКреольский (Гаити)КхмерскийЛаосскийЛатинскийЛатышскийЛитовскийМакедонскийМалагасийскийМалайскийМалайяламМальтийскийМаориМаратхиМонгольскийНемецкийНепалиНидерландскийНорвежскийПанджабиПерсидскийПольскийПортугальскийРумынскийРусскийСебуанскийСербскийСесотоСингальскийСловацкийСловенскийСомалиСуахилиСуданскийТагальскийТаджикскийТайскийТамильскийТелугуТурецкийУзбекскийУкраинскийУрдуФинскийФранцузскийХаусаХиндиХмонгХорватскийЧеваЧешскийШведскийЭсперантоЭстонскийЯванскийЯпонскийЗвуковая функция ограничена 200 символамиНастройки : История : Обратная связь : DonateЗакрыть